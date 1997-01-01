Billups: "1997'deki o olay, hayatımı değiştirdi..."

Portland Trail Blazers'ın yeni başantrenörü Chauncey Billups, Blazers ile yaptığı ilk basın toplantısında 1997'de kendisiyle ilgili çıkan tecavüz iddialarına değindi.



Genel menajer Neil Olshey, bağımsız olarak yürütülen bir soruşturmanın, organizasyona Billups'la koçluk görevini verme konusunda güven sağladığını söyledi.



1997'deki davasda hiçbir suçlama yapılmamış olsa da, Billups, davacı olan kadın tarafından açılan hukuk davasını karara bağlamıştı.



Billups, açılış konuşmasında konuya şu şekilde değindi:



"Takımdaki başantrenörlük rolüm hakkında konuşmadan önce, 1997'de olan olaydan bahsetmek istiyorum. Aldığımız her kararın bir insanın hayatında nasıl derin bir etkisi olabileceğini düşünmediğim bir gün bile yok. Çok genç yaşta sadece bir oyuncu değil, genç bir adam olarak, alınan her kararın belli sonuçları olduğunu öğrenmiş oldum.



Ve bu, 1997'de kız arkadaşım olan şimdiki eşimle ve kızlarımla aslında neler olduğu ve benim hakkımda haberlerde okumak zorunda olabilecekleri hakkında, gerçekten sağlıklı ama zorlu konuşmalara yol açtı.



Fakat bu deneyim hayatımı çok farklı biçimlerde şekillendirdi. Özellikle de karar vericiliğimi. Hayatımda kimlerin olmasına izin verdiğimi, sahip olduğum dostlukları, ilişkileri ve onları nasıl takip ettiğimi etkiledi.



Özellikle zor zamanlarda, etrafınızda doğru destek sistemine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine vardım.



Bugün benim ve ailem için harika bir gün. Gerçekten öyle. Bu benim hayalimdeki işti. Bu iddiaları ele almamız gerektiğini biliyorduk. Bugün, hayatımın en güzel günlerinden biri."



NBA'de 18 sezon oynayan Billups, bu sezonu LA Clippers'ta Tyronn Lue'nun kadrosunda yardımcı antrenör olarak geçirdikten sonra Blazers ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.



