Bilardoda Sinopspor ve Gölbaşı 1. Lig'e çıktı!

Türkiye 3 Bant Bilardo Yükselme Ligi'ni ilk iki sırada bitiren Sinopspor ve Gölbaşı Belediyespor, 1. Lig'e yükseldi.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda düzenlenen organizasyona 46 kulüp katıldı.



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de izlediği müsabakalar sonucunda Sinopspor birinci, Gölbaşı Belediyespor ise ikinci olarak 1. Lig'e çıktı.



Ankara Hemşinspor ve Yenimahalle Belediyespor ise yükselme grubunu aynı puanla 3. sırada tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ