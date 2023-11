Bilal Bayazıt: 'Alanyaspor'u yeneceğiz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazıt, 2 yıldır Kayseri'de üstünlük sağlayamadıkları Alanyaspor'u yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Bilal Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 5. haftasında teknik direktör değişimi yaşadıklarını ve yeni hocaya alışmaları için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Takımın bu değişikliğe çabuk ayak uydurduğunun altını çizen Bayazıt, "Allah'a şükür takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Hocanın istedikleri belli. Onu da elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Son iki maç gayet iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.



Bilal, Kayserispor'daki kariyerinin iyi gittiğini ancak kendisini geliştirmesi gereken daha çok konu olduğunu dile getirdi.



Performansını artırmak için yoğun çalıştığını vurgulayan genç kaleci şöyle konuştu:



"İnşallah böyle devam ederim. Tabii ki benim hedeflerim var. Hedeflerimi kulübüm de sportif direktörümüz Murat Duman da biliyor. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Buradan giderken Kayserispor'a iyi bir teklif gelmesini istiyorum. Buradan güzel ayrılmak istiyorum. Her oyuncunun olduğu gibi benim de Avrupa'da oynamak, Şampiyonlar Lig'inde mücadele etmek gibi bir hayalim var. Buralarda şampiyonluk yaşamayı da tabii ki isterim. Şampiyon takımda kupa kaldırmak her oyuncunun hayalidir. İnşallah bu başarılar bir gün bana da nasip olur. Bunun için elimden geleni yapıyorum."



- "Milli takım için hazırım"



Her oyuncu milli takım formasını terletme hayali olduğunu belirten Bilal Bayazıt, "Milli takımda oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Ama hemen bu sezon milli takıma gitmem lazım diye kendimi kasmıyorum. Milli takımda yeni bir hoca var. Onun stilini bilmiyorum. İnşallah milli formayı taşıma şansı bulurum." diye konuştu.



Başarılı file bekçisi, Recep Uçar'la çalışmaktan keyif aldığını, Uçar ve ekibinden öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getirdi.



Kayserispor'un birçok olumsuzluğa rağmen bu sezon üst sıraları hedeflediği belirten Bilal Bayazıt, şöyle devam etti:



"Geçen sene tahtamız kapalıydı. O yüzden transfer yapamadık. Geçen yıl herkes Kayserispor'un ligden düşeceğini konuşuyordu ama biz takım olarak birbirimize kenetlenerek ligde kaldık. Çünkü takım olarak o mental güce sahiptik. Bu sezonda geçen yıldan kalan çok oyuncu var. Yeni gelen oyuncularımız da var. Burada bir aile havası oluştu. Bence bu da başarıyı getiriyor."



Bu hafta ligde zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Bilal, "Son iki maçta 6 puan aldık. Alanyaspor çok iyi bir ekip. Son iki yıldır Kayseri'de Alanyaspor'u yenemiyoruz. Onun için hazır olmamız gerekiyor. Takım olarak iyi çalışıyoruz. İnşallah bu sene yenip, üç puanı Kayserispor taraftarına hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.