Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, Boston Celtics yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un birlikte şampiyonluk kazanamayacağını söyledi.



Celtics ekibi, önümüzdeki yıllarda Doğu'daki en iyi takımlardan biri olmak için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olarak gözükse de, Beverley buna katılmadığını ve Tatum ile Brown'un etrafında kurulan Celtics takımının başarısızlığa mahkum olduğunu dile getirdi.



Beverley, iki yıldızın benzer bir oyun stiline sahip olduğundan ötürü, takımın playofflarda gidebileceği noktanın sınırlı olduğunu iddia etti:



"Aynı oyuncu tipinden çok fazla var, birbirlerini yeterince iyi tamamlamıyorlar. Tamamlıyorlar fakat yeterince değil."



Kendisinin hangi oyuncuyu takaslayabileceği sorulduğunda ise, Beverley ikisini de takas etmeyeceğini, bunun yerine ikilinin etrafına işe yarayacak parçalar eklemeye çalışabileceğini belirtti:



"Savunmacı bir point guard, savunmacı bir üçlükçü, çember koruyucu veya esnek oynayabilecek bir pivot ekleyebilirdim. Ama (Kristaps) Porzingis ile çok daha iyi olacaklar."



Celtics, Tatum döneminde dört kez Konferans Finallerine çıkmış ve 2022'de NBA Finallerine yükselmiş olsa da, bir türlü nihai başarıya ulaşamamıştı.



