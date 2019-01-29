Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile yollar ayrılması için anlaşam sağlanırken, kadroda düşünülmeyen Enzo Roco için henüz bir gelişme yaşanmaması dikkat çekti.Teknik Direktör Şenol Güneş'in ara transfer döneminde satışına onay verdiği Roco için Beşiktaş'a şimdiye kadar cazip bir teklif yapılmadığı öğrenildi.Yönetimin, transferde son günlere girilirken 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için menajerlere yetki verdiği dile getirildi.