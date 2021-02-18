Beşiktaş'tan son dakika kararı! Görüşmeler askıya alındı...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş bu haftayı BAY geçecek. Siyah Beyazlılar bir sonraki hafta sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'u penaltı atışları sonucu mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükselmiş ve Medipol Başakşehir'le eşleşti.



Beşiktaş'ta iyi gidişatın en önemli parçaları sezon başı yapılan transferler... Özellikle Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Josef'in müthiş performansları teknik heyet ve yönetimi memnun etti.



Beşiktaş'ta en çok merak edilen konular arasında takıma kiralık olarak katılan Rosier ve Rachid Ghezzal'ın durumu. Taraftarların sevgilisi haline gelen iki futbolcu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.



SÜRPRİZ KARAR: ROSIER & GHEZZAL



Beşiktaş Yönetimi sezon başında kiralık olarak transfer edilen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'la ilgili sürpriz bir karara imza attı.



Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier ve Leicester City'den gelen Ghezzal'ın önümüzdeki sezon da kadroda yer almasını isteyen siyah-beyazlılar, bu oyuncuların sadece şampiyonluk yarışına odaklanmaları için konuyu gündemde tutmayacak. Rosier ve Ghezzal'ın menajerleriyle görüşen yöneticilerin, transfer görüşmelerinin rafa kaldırılmasını istediği öğrenildi.



Siyah-beyazlı idarecilerin, menajerlerle yapılan görüşmede, bu kritik süreçte sadece Beşiktaş'ın değil, olası başka tekliflerin de şampiyonluk yarışından daha önemli olmadığını aktardığı belirlendi.



TEKNİK HEYET: "RAHAT BIRAKALIM"



Teknik heyetin çok memnun olduğu Rosier ve Ghezzal'ın rahat bırakılmasını isteyen idareciler sezon sonu her şeyin konuşulacağını da dile getirdi.



Rosier ve Ghezzal gibi takımın bir başka kiralık oyuncusu olan Francisco Montero için de aynı yolun izlendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid'den kiralanan İspanyol stoperi de sezon sonuna kadar transfer pazarlıklarının dışında tutmaya çalıştığı kaydedildi.



Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluk yarışındaki rekabetin zirve yapacağı dönemlere girilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde transfer konusunu kesinlikle gündeme getirmeyecek. Tüm futbolcuların şampiyonluğa odaklanmasını isteyen siyah-beyazlılar, maaş ve prim ödemelerini de geçmişte olduğu gibi zamanında yapmaya çalışacak.



