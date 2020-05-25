Bayern Münih, Almanya Basketbol Ligi'nin devam etmesi yönünde karar alınmasının ardından Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti.Alman kulübünden yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.25 yaşındaki İsmet Akpınar bu sezon oynadığı 20 maçta ortalama 24 dakika süre aldı ve 10.9 sayı 2.3 asist ortalamalarını tutturdu.Hamburg altyapısından yetişen İsmet Akpınar, 2013'te ALBA Berlin ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.Çift pasaport sahibi İsmet Akpınar son olarak Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımında forma giydi. 2018-2019 sezonunda Ratiopharm Ulm'da 37 lig maçına çıkan basketbolcu; 9,6 sayı, 1,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarıyla oynadı.1,93 boyundaki İsmet Akpınar sezon başında Beşiktaş Sompo Sigorta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.