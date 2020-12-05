Beşiktaş'ta Tosic için transfer açıklaması

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer edileceği iddiası ortaya çıkan Tosic için açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tosic için transfer açıklaması
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05 Aralık 2020 20:05
Beşiktaş'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı takımın eski futbolcularından Dusko Tosic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Tosic için transfer iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.

"SADECE SOHBET ETTİK"

Beşiktaş Yöneticisi açıklamasında; "Dusko Tosic, Çin'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık." dedi.

Sırp stoper Dusko Tosic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde iki kez Süper Lig şampiyonu olmuştu.





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