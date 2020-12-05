Beşiktaş'ta Tosic için transfer açıklaması

Beşiktaş'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı takımın eski futbolcularından Dusko Tosic ile İstanbul'da bir araya geldi.Tosic için transfer iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.Beşiktaş Yöneticisi açıklamasında; "" dedi.Sırp stoper Dusko Tosic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde iki kez Süper Lig şampiyonu olmuştu.