Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi; 7 yetenek

53 milyon Euro maaş yükü bulunan siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro seviyelerine indirmeyi daha sonraki sezonlarda ise 25 milyon Euro civarına çekmeyi planlıyor.Sürdürülebilir ekonomik yapı için gençlerin üzerine titreyen yönetim, maliyetleri düşürmek adına takımın altyapıdan desteklemesini birincil çözüm olarak görüyor. Siyahbeyazlılar bundan böyle Rebocho, Roco ve Douglas gibi yedek kulübesinde bekleyecek yüksek maliyetli isimler yerine kendi öz kaynaklarını kullanacak.Sezonun ikinci devresinde Caner Erkin'in yedeği olarak Rıdvan Yılmaz, kulübede yer alıyordu. Gelecek sezon bu sayıyı artırarak maliyeti düşürmek isteyen siyah-beyazlıların beklenti içerisinde olduğu 7 isim var.Sol bekte görev yapangençler arasında potansiyeli yüksek futbolcular olarak dikkat çekiyor.1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası KARTAL: 2 Avrupa Ligi, 1 Süper Lig3 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası (Ümraniye formasıyla 5 maç)2 Türkiye Kupası, 1 Avrupa Ligi (1 gole imza attı)1 Avrupa Ligi, 1 Türkiye Kupası