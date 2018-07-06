Beşiktaş'ta Negredo için Guiza örneği

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovakya kampında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunlardan en önemlisi Şenol Güneş'in 'İstenmeyen adam' ilan ettiği Alvaro Negredo hakkında oldu.Teknik Direktör Güneş, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendi ağzından Negredo için aynen şu sözleri kullanmıştı: "Negredo tesislere geldi. 'İdmana çıkmana gerek yok' dedim. Kampa da gelmesin. Ne yapacak orada? Çocuk boşu boşuna oyalanmasın oralarda" demişti.Güneş daha sonra yıllık ücretinin fazla olmasından (4,3 milyon avro) dolayı da Negredo'yu istemediğini belirtmişti. Ancak Fikret Orman dün yaptığı açıklama ile Şenol Hoca ile aralarında yeni bir krizi patlatmış oldu. Orman, "Negredo'yu çok seviyoruz. Geçen sene talihsiz goller kaçırdı ama performansından memnunuz. Sakatlığından dolayı kampa katılmadı" şeklinde bir açıklamada bulundu.Şenol Güneş'in ,deta kapı dışarı ettiği İspanyol futbolcuya sahip çıkmaya devam eden Fikret Orman, "Negredo çok kaliteli bir oyuncu. Başarılı bir kariyere sahip bir futbolcu ve önemli bir şahsiyet. Beşiktaş'ın da taraftarın da hocanın da çok sevdiği bir oyuncu. İspanyol oyuncular Türkiye'de bazı problemler yaşayabiliyor. Fenerbahçe'ye zamanında gol kralı (David Guiza) geldi. Bizim dönemimizde santrfora çok önemli oyuncular geldi. Beklentiler çok yükseldi. Negredo'nun çalışmasından çok memnun kaldık. Gol konusunda sıkıntılar yaşadık ama bu Negredo'nun kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez" dedi. Başkan Orman ayrıca maliyet açısından daralmak durumunda olduklarını hatırlatarak, iyi bir teklif gelmesi h,linde İspanyol golcünün transferini değerlendirebileceklerini de sözlerine ekledi.