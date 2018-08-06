Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.
Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.
Futbolcuların forma numaraları sırasıyla şöyle:
3 – Adriano Correia
5 – Kepler Laveran Pepe
6 – Gary Medel
7 – Ricardo Quaresma
8 – Ryan Babel
9 – Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 – Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 – Fatih Aksoy
15 – Orkan Çınar
17 – Jeremain Lens
18 – Tolgay Arslan
19 – Güven Yalçın
20 – Necip Uysal
22 – Aras Özbiliz
24 – Domagoj Vida
26 – Dorukhan Toköz
28 – Umut Nayir
29 – Tolga Zengin
30 – Ersin Destanoğlu
37 – Mertcan Açıkgöz
71 – Alpay Çelebi
55 – Gökhan Töre
77 – Gökhan Gönül
88 – Caner Erkin
95 – Cyle Larin
97 – Utku Yuvakuran
99 – Vagner Love
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Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.
Futbolcuların forma numaraları sırasıyla şöyle:
3 – Adriano Correia
5 – Kepler Laveran Pepe
6 – Gary Medel
7 – Ricardo Quaresma
8 – Ryan Babel
9 – Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 – Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 – Fatih Aksoy
15 – Orkan Çınar
17 – Jeremain Lens
18 – Tolgay Arslan
19 – Güven Yalçın
20 – Necip Uysal
22 – Aras Özbiliz
24 – Domagoj Vida
26 – Dorukhan Toköz
28 – Umut Nayir
29 – Tolga Zengin
30 – Ersin Destanoğlu
37 – Mertcan Açıkgöz
71 – Alpay Çelebi
55 – Gökhan Töre
77 – Gökhan Gönül
88 – Caner Erkin
95 – Cyle Larin
97 – Utku Yuvakuran
99 – Vagner Love
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın