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Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş'lı futbolcuların 2018-2019 sezonunda giyeceği formaların numaraları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
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06 Ağustos 2018 16:48
2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.

Futbolcuların forma numaraları sırasıyla şöyle:

3 – Adriano Correia

5 – Kepler Laveran Pepe

6 – Gary Medel

7 – Ricardo Quaresma

8 – Ryan Babel

9 – Alvaro Negredo

10- Oğuzhan Özyakup

11 – Mustafa Pektemek

12- Enzo Roco

13- Atiba Hutchinson

14 – Fatih Aksoy

15 – Orkan Çınar

17 – Jeremain Lens

18 – Tolgay Arslan

19 – Güven Yalçın

20 – Necip Uysal

22 – Aras Özbiliz

24 – Domagoj Vida

26 – Dorukhan Toköz

28 – Umut Nayir

29 – Tolga Zengin

30 – Ersin Destanoğlu

37 – Mertcan Açıkgöz

71 – Alpay Çelebi

55 – Gökhan Töre

77 – Gökhan Gönül

88 – Caner Erkin

95 – Cyle Larin

97 – Utku Yuvakuran

99 – Vagner Love

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