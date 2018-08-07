'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü olarak çalışangöreinden ayrıldı.Serkan Reçber bu ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.''Sevgili Beşiktaşlılar, Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım.Başta Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere,teknik heyete,geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. ''