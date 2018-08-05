Beşiktaş'ta Adriano idmanı yarıda bıraktı

Adriano yarıda bıraktı

3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşacak, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekip, taktik maçı yaptı.Isınma hareketlerinin ardından kısa bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, daha sonra antrenmanın tamamında çift kale taktik maç oynadı.Maç esnasında teknik direktör Şenol Güneş, birkaç kez oyunu yarıda keserek oyuncularına uyarılarda bulundu.Taktik maçının ilk yarısındaki bir pozisyonda Alvaro Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano Correia, saha içinde yapılan müdahalenin ardından idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Aras Özbiliz, salonda fizik çalışmaları gerçekleştirdi.İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'a transfer olan siyah-beyazlı ekibin eski kalecisi Fabricio Ramirez, antrenmandan önce saha içine gelerek eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Saha içinde veda konuşması yapan İspanyol kaleciyi Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla uğurladı.Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.