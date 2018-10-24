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Beşiktaş'ın transfer planı; 4 ayrılık, 2 golcü...

Beşiktaş'ta yönetim Love, Roco ve Larin'i gönderecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano ise Japon ekibi Vissel Kobe'ye satılacak

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ın transfer planı; 4 ayrılık, 2 golcü...
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24 Ekim 2018 09:57
Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken 4 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.

Yönetim performansından memnun olmadı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı. Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

ADRİANO DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş Yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek. Siyah- Beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi. Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.

TAKIMA 2 GOLCÜ YILDIZ ALINACAK

Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu oyuncuları sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

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