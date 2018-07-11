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Beşiktaş'ın sağ kanadında dev rekabet

Transferde sessiz kalan Beşiktaş'ın kadrosunda orta sahanın sağ kanadında görev yapabilecek 6 futbolcu bulunuyor. Ancak kim kalacak kim gidecek belli değil.

Kaynak: Türkiye
Beşiktaş'ın sağ kanadında dev rekabet
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11 Temmuz 2018 07:18
Yeni sezona hazırlanırken transferde sessiz kalan Beşiktaş, bütçede küçülmeye gidildiği için beklenen takviyeleri yapabilmiş değil. Ancak yine de siyah-beyazlıların kadrosundaki zenginlik dikkat çekici.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda orta sahanın sağ kanadında görev yapabilecek 6 futbolcu bulunuyor: Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz ve Babel. Bu bolluğun takıma nasıl yansıyacağı merak konusu. Quaresma'ya Çin'den gelen ciddi teklifler var. Yönetim de 35 yaşına gelmiş bir oyuncudan elde edilecek 7-8 milyon civarındaki geliri değerlendirmek istiyor. Ancak Şenol Hoca, Portekizli yıldızın takımda kalmasında ısrarcı. Geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Lens'in ise yıllık 2 milyon 250 bin avroluk ücreti sebebiyle elden çıkarılması gündemde. Ancak Hollandalı yıldız için şu ana kadar kulübe ulaşmış resmî bir teklif yok.

Hepsi iddialı ama...

Şenol Güneş, Slovakya kampı öncesi "Lens, maliyetli bir oyuncu satabiliriz" demişti. Gökhan Töre de sakatlığından kurtuldu ve kamptaki fit görünümüyle sağda Quaresma'yı zorlayacağının sinyallerini verdi. Geçen sezon Beşiktaş'ta saman alevi gibi parladıktan sonra Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar da sağ kanadın iddialı isimlerinden. Altyapıdan yetişen Mertcan Açıkgöz ise Gyirmot ile oynanan hazırlık maçındaki oyunu ve yaptığı asistle gelecek için olumlu sinyaller verdi. Son olarak sol kanadın h,kimi olan ve sağda da görev yapabilen Babel ile birlikte şu anda Kartal'ın sağ kanadı en güçlü yanı olarak göze çarpıyor. Şenol Güneş'in bu bollukla başa çıkacağı merak ediliyor ama iş sadece tecrübeli çalıştırıcıda bitmiyor. Çünkü çoğu ismin satışı yada kiralanması gündemde.

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