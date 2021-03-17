Antalyaspor, 🏆Türkiye Kupası'nda finale kadar oynadığı 5 maçta kalesinde gol görmedi.



✅2-0, Pendikspor

✅1-0, Boluspor

✅3-0, Bursaspor

✅1-0, Sivasspor

✅2-0, Alanyaspor pic.twitter.com/EkDtmEsAzU



— Sporx (@sporx) March 17, 2021

yarı final maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lukas Podolski ile 82. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Antalyaspor'da kaleci Boffin, 2. golün ardından büyük sevinç yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih ve stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.Alanyaspor'u konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Kırmızı-beyazlılarda Ersun Yanal'ın, rakiplerine 4-0 mağlup oldukları lig maçına göre daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdüğü görüldü. Ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orgill, Omar Imeri ve Naldo'nun yerine Podolski, Fredy ve Amilton görev yaptı.Konuk ekipte de teknik direktör Çağdaş Atan, lig maçına göre 3 değişikliğe giderek Siopis, Babacar ve Hasan Hüseyin Acar'ın yerine Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu ve Juanfran'a şans verdi.17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-036. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza sahası içerisinde Nuri Şahin'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.65. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe atışında Salih Uçan ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkteki Tzavellas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.82. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın atağında, Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-088. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Caulker'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.90. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.AntalyaMustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin GözütokBoffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgill)Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl (Dk. 77 Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar), Berkan Kutlu (Dk. 63 Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk. 85 Caulker)Dk. 17 Podolski, Dk. 82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski, Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler (Yedek kulübesinde), Dk. 60 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 75 Siopis, Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)