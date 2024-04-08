Beşiktaş yeni Semih Kılıçsoy'unu buldu

Beşiktaş bu sezonun en büyük kazançlarından olan Semih Kılıçsoy'un veliahtını buldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş yeni Semih Kılıçsoy'unu buldu
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08 Nisan 2024 11:59
Beşiktaş, bu sezon Semih Kılıçsoy'u kazandı. SiyahBeyazlılar'ın yeni kazancının ise 16 yaşındaki 10 numara Enes Çinemre olduğu konuşulmaya başladı.

A takımla antrenmanlara çıkmaya başlan Fernando Santos'un, yıldız adayına maçlarda süre vermek istediği kendisine de bunu ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın 'Yeni Sergen Yalçın'ı denilen 16 yaşındaki Enes Cinemre son zamanlarda attığı goller ve oynadığı futbolla yükselişini sürdürüyor.

Bilindiği gibi genç futbolcu, Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde alt yapıya kazandırılmıştı. Hatta imza töreninde Sergen Yalçın bizzat bulunmuştu.

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