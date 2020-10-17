Beşiktaş yeni pilot takımını buldu

Altyapı için hamle yapan Beşiktaş Yönetimi, yeni pilot takımı belirledi.

Haber; Sabah
Beşiktaş yeni pilot takımını buldu
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17 Ekim 2020 10:32
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pilot takımı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Avcılar Tahtakale Kartalları Kulübü'yle anlaşma imzaladı. 

Mehmet Ekşi'yi altyapının başına getirerek atılım yapan Beşiktaş Yönetimi, bir süre önce Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pilot takımı arayışlarına başlamıştı. Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu, altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi'nin de onayıyla pilot takımı için Avcılar Tahtakale Kartalları Kulübü'yle anlaşmaya vardı.  

Avcılar Tahtakale Kartalları Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Canpolat, heyecanlı olduklarını belirterek, "Kulübümüz, Beşiktaş'ın her zaman yanında olacak" dedi.



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