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Beşiktaş ve Galatasaray, o isim için yarışacak!

St.-Etienne forması giyen Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girdi.

calendar 16 Haziran 2025 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş ve Galatasaray, o isim için yarışacak!
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Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, Saint-Etienne'de forma giyen 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Zuriko

Davitashvili için transfer yarışına girdi.

Fransız ekibinin 2024 yazında Bordeaux'dan 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Davitashvili, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. İddialara göre Beşiktaş, oyuncuyla doğrudan temas kurdu. Siyah-beyazlıların, Davitashvili'ye Saint-Etienne'den kazandığının üzerinde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DA TAKİPTE!


Öte yandan, Galatasaray'ın da genç yıldızı kadrosuna katmak için resmi teklif hazırlığında olduğu gelen haberler arasında.

Davitashvilinin Turkiye'de oynamaya soğuk bakmadığı ve Avrupa'da kariyerine devam etme isteğiyle transfer görüşmelerine açık olduğu ifade ediliyor. Transfer yarışında hangi kulübun ipi göğüsleyeceği merakla bekleniyor.

PERFORMANSI

Ligue 1'de 33 maçta forma giyen Gürcü oyuncu 9 gol, 8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.


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