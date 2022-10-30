Beşiktaş - Ümraniyespor: İlk 11'ler





Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN sports canlı yayınlayacak.Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey görev alamayacak. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamayacak.Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, WeghorstBeşiktaş'ta iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Rosier ile Gedson Fernandes, bu maçta sarı kart görürse Galatasaray derbisinde kadroya giremeyecek.Şenol Güneş ikinci dönemine ikinci dalya ile başlayacak.Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş teknik direktörü olarak çıkacağı ilk maç olan Ümraniyespor karşısında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor.Biletlerin tamamı satılırken ayrıca tribünlerde Şenol Güneş'e özel pankartların da yer alması bekleniyor.