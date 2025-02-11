Beşiktaş, transferi resmen açıkladı

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Beşiktaş, transferi resmen açıkladı
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11 Şubat 2025 16:13
Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.


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