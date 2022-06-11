SOL BEKE TAKVİYE

ALTAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ÇOK AMAÇLI BİR BEK

Beşiktaş, sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'dan boşalan sol bek pozisyonu için de girişimlerini hızlandırdı. Yöneticiler, aynı zamanda alternatif isimleri de masada tutuyor.Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Valerien Ismael, İngiltere'de sol bek için araştırmalar yaptırıyor. Ismael, kendi sistemine uygun bir bek oyuncusu arıyor. Beşiktaş teknik patronunun istediği bekin 3'lü savunmada beklentilere cevap verecek bir isim olması hedefleniyor.Sol bek için arayışlar sürerken, Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncu takviyesini de gündemine aldı ve hızlı hareket etme kararı aldı.Beşiktaş, Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş için de görüşmelere başladı. Hatırlanacağı üzere Altay'da başkan Ayhan Dündar, oyuncunun bonservisi için kısa bir süre önce açıklama yaptı. Dündar, Avrupa'dan bazı takımların listesinde yer alan Kazımcan için 2 milyon Euro talep etti. Futbolcuya Süper Lig'den Konyaspor'un da ilgi gösterdiği iddia edildi.Altay Başkanı Ayhan Dündar, Radyospor'a bugün yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.19 yaşındaki genç futbolcu için görüşmelerin henüz yeni başladığı, olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınmadığı ortaya çıktı.19 yaşındaki Kazımcan, sol bek mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Futbolcuya, Transfermarkt verilerine göre ise 950 bin Euro değer biçiliyor.