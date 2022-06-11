NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?

SALI GÜNÜ ALMANYA'YA GİDECEK

MAAŞI BELLİ OLDU

SERİE A'DAN DA TEKLİF VARDI

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın genç sol beki, kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibine devam edecek.Beşiktaş ile Bundesliga ekibi Rıdvan Yılmaz transferi için anlaşmaya vardı. Buna göre; Beşiktaş'a 6.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışta kardan da yüzde 20 pay verilecek.Rıdvan Yılmaz önümüzdeki hafta salı günü Almanya'ya gidecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Rıdvan Yılmaz, resmi sözleşmenin altına imza atacak.Kariyerine Almanya'dan devam edecek olan 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'tan yıllık 1 milyon euro maaş alacak.Futbolcu ise 5 yıl boyunca Alman ekibinin formasını terletecek. Hatırlanacağı üzere Rıdvan Yılmaz için İtalya'dan da tekliflerin olduğu gündeme gelmişti.Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.