Beşiktaş taraftarından Aboubakar'a tepki!

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar tatilini sürdürdüğü Yeşil Burun Adaları'ndan bir fotoğraf paylaştı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Vincent Aboubakar yeni sezon öncesi taraftarın da gözünden düştü.
Siyah beyazlılarda kadro dışı kaldıktan sonra istatistikleri iyice düşen Aboubakar'ın Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı.
İSYAN BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine tepki gösterdi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını başka bir takımın forması ile yapmanın Beşiktaş'a karşı bir tavır olduğunu düşünen taraftarlar Aboubakar'a karşı isyan bayrağı çekti.
Siyah beyazlılarda kadro dışı kaldıktan sonra istatistikleri iyice düşen Aboubakar'ın Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Kamerunlu golcünün o fotoğrafı Beşiktaş camiasında rahatsızlık yarattı.
İSYAN BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcunun aynı ligde yer alan başka bir takımın formasını giymesine tepki gösterdi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını başka bir takımın forması ile yapmanın Beşiktaş'a karşı bir tavır olduğunu düşünen taraftarlar Aboubakar'a karşı isyan bayrağı çekti.
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