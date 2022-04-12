Beşiktaş'tan yerli hamlesi! Çifte hedef...

Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in taleplerine göre girişimler sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlı kurmaylar yerli isimler için harekete geçti. Gündemde ise Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç'ın olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan yerli hamlesi! Çifte hedef...
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12 Nisan 2022 11:20
Teknik direktör Valerıen Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce izlenen ve olumlu rapor verilen isimler Fransız teknik adama gösterildi.

Valerien Ismael kendi oyuncu listesinden de futbolcu bakarken, gelecek sezon değişecek yabancı kuralı transferde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Beşiktaş stoper hattında yerli isimleri katmak istiyor.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Abdülkerim ile büyük oranda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Y. Malatya'dan Mustafa Eskihellaç ile ilgileniyor.

Malatya ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eskihellaç, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti. 24 yaşındaki futbolcu, 6 Mayısa kadar alacaklarının ödenmemesi halinde bedelsiz olarak ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutacak. 

 

 

 

 

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