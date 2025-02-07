Beşiktaş'tan yeni hamle: Umut Tohumcu

Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak.
Kulübünün A takımında fazla şans bulamayan ve bu durumun gelişimini engelleyeceğini düşünen Umut da transfere sıcak bakıyor.
UMUT TOHUMCU: ADETA YENİ OĞUZHAN ÖZYAKUP
20 yaşındaki orta saha, Umut kariyerine Almanya'da başladı. Umut, Hoffenheim altyapısında yetişti ve burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükseldi. Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken Umut, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve topa hakimiyetiyle öne çıktı.
Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak.
Kulübünün A takımında fazla şans bulamayan ve bu durumun gelişimini engelleyeceğini düşünen Umut da transfere sıcak bakıyor.
UMUT TOHUMCU: ADETA YENİ OĞUZHAN ÖZYAKUP
20 yaşındaki orta saha, Umut kariyerine Almanya'da başladı. Umut, Hoffenheim altyapısında yetişti ve burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükseldi. Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken Umut, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve topa hakimiyetiyle öne çıktı.