Beşiktaş'tan Wout Faes çıkarması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta defans hattını güçlendirmek öncelikli hedeflerden birisi. Bu kapsamda stoper bölgesi transferi için öne çıkan isim Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Championship ekibinin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi için resmi temaslar başladı.
BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME ÖNERDİ
Wout Faes'e Beşiktaş tarafından 3+1 yıllık sözleşme önerildi.
YÖNETİM İNGİLTERE'YE GİDECEK
Seral Adalı yönetimi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapıp transfer detaylarını görüşecek.
NDIDI İLE TAKIM ARKADAŞIYDI
Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi ile Wout Faes, Leicester City'de beraber oynadılar.
