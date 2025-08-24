24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0ERT
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
23 Ağustos
Club Brugge-Westerlo
0-0ERT
23 Ağustos
Genk-Sporting Charleroi
0-0ERT
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Beşiktaş'tan Wout Faes çıkarması

Beşiktaş, Leicester City oyuncusu Wout Faes için oyuncuya sözleşme önerdi. Serdal Adalı yönetimi, yakın zamanda oyuncunun kulübü ile de görüşmelere başlayacak.

calendar 24 Ağustos 2025 09:54
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta defans hattını güçlendirmek öncelikli hedeflerden birisi. Bu kapsamda stoper bölgesi transferi için öne çıkan isim Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Championship ekibinin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi için resmi temaslar başladı.


BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME ÖNERDİ

Wout Faes'e Beşiktaş tarafından 3+1 yıllık sözleşme önerildi.

YÖNETİM İNGİLTERE'YE GİDECEK

Seral Adalı yönetimi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapıp transfer detaylarını görüşecek.

NDIDI İLE TAKIM ARKADAŞIYDI

Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi ile Wout Faes, Leicester City'de beraber oynadılar.

 
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
