Beşiktaş'tan Valenciennes'e yeni teklif

Beşiktaş, Muhammed Kaba için Fransız kulübü Valenciennes'e yaptığı teklifi güçlendirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Valenciennes'e yeni teklif
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30 Ocak 2023 11:08
Beşiktaş, orta sahaya mutlaka takviye yapacak.

21 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın 1.5 milyon euro'luk ilk teklifi reddedilmişti. Kartal Fransız ekibinin kapısını bu defa 2 milyon euro'luk öneriyle çaldı. Rakamı daha yukarı çıkarmayı düşünmüyor.

Valenciennes'den gelecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.

TFF'nin yeni yabancı kuralına göre 14 yabancıdan sayılmayacak olan 27 Ekim 2001 doğumlu Kaba, bu sezon 17 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. [Fotoğraf: Valenciennes Twitter] 

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