Beşiktaş'tan Umut Meraş için sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Umut Meraş sakatlık yaşamıştı. Kartal'da oyuncunun son durumu merakla beklenirken kulüp tarafından açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Umut Meraş için sakatlık açıklaması
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28 Nisan 2022 13:01
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği ve oyuncunun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı bildirildi.

Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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