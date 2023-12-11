Beşiktaş'tan transfer yalanlaması!

Beşiktaş'tan transfer konusunda bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan adı geçen Francisco Calvo haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
BEŞİKTAŞ İÇİN O İDDİA!
DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta sakatlıklar ve kadro dışı olaylarından sonra stoper bölgesinde takviye yapmak için harekete geçti.
Beşiktaş son olarak Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Samet Aybaba'nın listesinde bulunan Francisco Calvo'nun, Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
51 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan Francisco Calvo, 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan adı geçen Francisco Calvo haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
BEŞİKTAŞ İÇİN O İDDİA!
DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta sakatlıklar ve kadro dışı olaylarından sonra stoper bölgesinde takviye yapmak için harekete geçti.
Beşiktaş son olarak Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Samet Aybaba'nın listesinde bulunan Francisco Calvo'nun, Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
51 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Konyaspor'a transfer olan Francisco Calvo, 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.
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