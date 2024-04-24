Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Nuri Şahin

Başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos'un görevine son verilen Beşiktaş'ta yeni teknik direktör iddiası geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti.
Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu sorduğu ifade edildi.
YERLİDE FAVORİ NURİ ŞAHİN
Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek.
ANTALYASPOR RAKAMLARI
Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan 35 yaşındaki genç çalıştırıcı, eski kulübü Dortmund'dan yardımcı antrenörlük teklifinin gelmesinin ardından 2023 Aralık ayı itibariyle Akdeniz ekibindeki görevinden ayrıldı.
Antalyaspor'un başında toplam 92 maça çıkan Nuri Şahin, 38 galibiyeti, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti.
Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu sorduğu ifade edildi.
YERLİDE FAVORİ NURİ ŞAHİN
Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek.
ANTALYASPOR RAKAMLARI
Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan 35 yaşındaki genç çalıştırıcı, eski kulübü Dortmund'dan yardımcı antrenörlük teklifinin gelmesinin ardından 2023 Aralık ayı itibariyle Akdeniz ekibindeki görevinden ayrıldı.
Antalyaspor'un başında toplam 92 maça çıkan Nuri Şahin, 38 galibiyeti, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.