Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Nuri Şahin

Beşiktaş'ın Nuri Şahin ve Borussia Dortmund ile temas kurduğu ve Nuri Şahin'in durumunu sorduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Nuri Şahin
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24 Nisan 2024 20:12
Son güncelleme 24 Nisan 2024 20:15
Başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos'un görevine son verilen Beşiktaş'ta yeni teknik direktör iddiası geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti.

Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu sorduğu ifade edildi.

YERLİDE FAVORİ NURİ ŞAHİN

Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek.

ANTALYASPOR RAKAMLARI

Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan 35 yaşındaki genç çalıştırıcı, eski kulübü Dortmund'dan yardımcı antrenörlük teklifinin gelmesinin ardından 2023 Aralık ayı itibariyle Akdeniz ekibindeki görevinden ayrıldı.

Antalyaspor'un başında toplam 92 maça çıkan Nuri Şahin, 38 galibiyeti, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. 

 
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