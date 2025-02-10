Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Arda Ünyay

Habere göre; Beşiktaş, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı ve oyuncunun şartlarını sordu.



18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş 'ta yeni bir gelişme yaşandı.TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı.