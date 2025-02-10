Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Arda Ünyay

Beşiktaş, Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Arda Ünyay
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10 Şubat 2025 20:47
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Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı.

ŞARTLARI SORULDU

Habere göre; Beşiktaş, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı ve oyuncunun şartlarını sordu.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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