Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için Aston Villa'ya ret!

Beşiktaş, Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için yaptığı 18 milyon euro bonservis, Alex Moreno ve 1 yıl Beşiktaş'ta 'kiralık' kalacak şeklindeki teklifini reddetti.

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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için Aston Villa'ya ret!
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11 Temmuz 2024 21:21
Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta büyük çıkış yapan Semih Kılıçsoy için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 18 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde, Aston Villa'nın bu teklifin yanı sıra sol bek oyuncularından Alex Moreno'yu Beşiktaş'a teklif ettiği, ayrıca da Semih Kılıçsoy'un 1 sezon daha kiralık olarak Beşiktaş'ta kalmasını teklif ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ASTON VILLA'YA RET

Ancak Beşiktaş yönetiminin daha yüksek bir gelir beklediği Semih Kılıçsoy için bu teklifi reddettiği ifade edildi.

18 yaşındaki forvet oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor

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