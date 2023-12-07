ilearasında "ilk hak" muhabakatı yapılacak. Buna göre Kartal, Fransız devinin altyapıdan çıkardığı yeteneklerin transferinde önceliğe sahip olacak. Diğer taraftan BaşkanForvet'e'yi, orta sahaya'i, isteyen Siyah-Beyazlılar, aşil tendonunda sakatlığı olan stopere'nin sağlık durumunu da yakından takip edecek.