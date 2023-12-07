Beşiktaş'tan PSG çıkarması; 3 yıldız!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ile PSG arasında "ilk hak" muhabakatı yapılacak. Buna göre Kartal, Fransız devinin altyapıdan çıkardığı yeteneklerin transferinde önceliğe sahip olacak. Diğer taraftan Başkan Hasan Arat, 3 yıldız için Paris'te nabız yokladı.

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Beşiktaş'tan PSG çıkarması; 3 yıldız!
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07 Aralık 2023 11:24
Beşiktaş ile PSG arasında "ilk hak" muhabakatı yapılacak. Buna göre Kartal, Fransız devinin altyapıdan çıkardığı yeteneklerin transferinde önceliğe sahip olacak. Diğer taraftan Başkan Hasan Arat, 3 yıldız için Paris'te nabız yokladı.

Forvet'e Hugo Ekitike'yi, orta sahaya Carlos Soler'i, isteyen Siyah-Beyazlılar, aşil tendonunda sakatlığı olan stoper Presnel Kimpembe'nin sağlık durumunu da yakından takip edecek.


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