Beşiktaş'tan Nemanja Matic hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmak istiyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Habere göre siyah beyazlı kulüp Sırp oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçti.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Matic'in ailevi sebeplerden dolayı Fransa'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Lyon'un yanı sıra İngiltere'den ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu. Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmak istiyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Habere göre siyah beyazlı kulüp Sırp oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçti.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Matic'in ailevi sebeplerden dolayı Fransa'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Lyon'un yanı sıra İngiltere'den ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu. Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.