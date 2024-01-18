Beşiktaş'tan Nemanja Matic hamlesi!

Beşiktaş'ın Rennes forması giyen Nemanja Matic için Fransız ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.

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Beşiktaş'tan Nemanja Matic hamlesi!
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18 Ocak 2024 19:45
Son güncelleme 18 Ocak 2024 19:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmak istiyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Habere göre siyah beyazlı kulüp Sırp oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçti.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Matic'in ailevi sebeplerden dolayı Fransa'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Lyon'un yanı sıra İngiltere'den ve İtalya'dan da taliplerinin olduğu aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu. Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.

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