Beşiktaş'tan müthiş seri!

Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, taraftarının yüzünü güldürdü.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan müthiş seri!
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23 Ocak 2023 09:35
Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş bunu çok zorlu bir fikstürde başardı.

1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen Siyah- Beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü. 

 
 

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