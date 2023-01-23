Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş bunu çok zorlu bir fikstürde başardı.
1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen Siyah- Beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü.
1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen Siyah- Beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü.