Beşiktaş'tan Musrati'ye mesaj: 'Geri gelme!'

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'ya kiraladığı Musrati'nin merakla beklenen satın alma opsiyonunda durum netleşti.
Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, basın toplantısında "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Satın alma opsiyonu kullanılmayan ve geri dönecek olan Musrati'yi siyah-beyazlılar yeni sezonda da kadroda düşünmüyor. Libyalı oyuncu için gelecek tekliflere kapı açık. Monaco macerasında olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülleri de değerlendirmeye alınacak.
Ole Gunnar Solskjaer'in raporları doğrultusunda orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta Musrati'nin 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
REKOR BONSERVİS İLE GELMİŞTİ
Musrati 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Braga'dan 12 milyon Euro'ya transfer edilmiş ve bu bonservis bedeli kulüp tarihinin rekoru olmuştu.
FRANSA PERFORMANSI
Monaco ile 11 maçta forma giyen Libyalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, basın toplantısında "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Satın alma opsiyonu kullanılmayan ve geri dönecek olan Musrati'yi siyah-beyazlılar yeni sezonda da kadroda düşünmüyor. Libyalı oyuncu için gelecek tekliflere kapı açık. Monaco macerasında olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülleri de değerlendirmeye alınacak.
Ole Gunnar Solskjaer'in raporları doğrultusunda orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta Musrati'nin 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
REKOR BONSERVİS İLE GELMİŞTİ
Musrati 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Braga'dan 12 milyon Euro'ya transfer edilmiş ve bu bonservis bedeli kulüp tarihinin rekoru olmuştu.
FRANSA PERFORMANSI
Monaco ile 11 maçta forma giyen Libyalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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