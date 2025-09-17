Beşiktaş'tan Miguelito'ya yakın takip!

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, kış döneminde de çalışmalarını sürdürmek istiyor.



ROTA BREZİLYA





Siyah-beyazlılar, America-MG'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Santos'ta olan Miguelito ile ilgileniyor.



DURUMU TAKİP EDİLİYOR





RTI Esports'un haberine göre, Beşiktaş, 21 yaşındaki Bolivyalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Paris FC de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Haberde, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin, oyuncu için gözlemci gönderdiği ifade edildi.



Santos Teknik Direktörü Juan Pablo Vojvoda'nın, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Miguelito'ya kadroda yer vermeyi düşündüğü öğrenildi.



Brezilya ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bolivyalı oyuncunun, 70 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.











