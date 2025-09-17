17 Eylül
Beşiktaş'tan Miguelito'ya yakın takip!

Beşiktaş, America-MG'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Santos'ta olan 21 yaşındaki Bolivyalı on numara Miguelito ile ilgileniyor.

calendar 17 Eylül 2025 09:39 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 10:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Miguelito'ya yakın takip!






Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, kış döneminde de çalışmalarını sürdürmek istiyor.

ROTA BREZİLYA

Siyah-beyazlılar, America-MG'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Santos'ta olan Miguelito ile ilgileniyor.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

RTI Esports'un haberine göre, Beşiktaş, 21 yaşındaki Bolivyalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Paris FC de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.



Haberde, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin, oyuncu için gözlemci gönderdiği ifade edildi.

Santos Teknik Direktörü Juan Pablo Vojvoda'nın, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Miguelito'ya kadroda yer vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Brezilya ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bolivyalı oyuncunun, 70 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor. 

 




  • KL
