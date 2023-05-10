Beşiktaş'tan Mert Günok'a yeni sözleşme

Beşiktaş, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Mert Günok'a 2 yıllık yeni kontrat teklif edecek.

Haber; NTV, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Mert Günok'a yeni sözleşme
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10 Mayıs 2023 15:57
Beşiktaş, Mert Günok'a yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisine 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

YILLIK ÜCRETİ YÜKSELTİLECEK

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücreti de yükseltilecek.

Beşiktaş, gelecek sezon öncesi Mert Günok ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

BU SEZON 21 MAÇTA GÖREV ALDI

Şenol Güneş göreve geldikten sonra form grafiğini arttıran ve yeniden Milli Takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.

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