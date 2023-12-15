Beşiktaş'tan menajere 5 oyuncu için yetki

Beşiktaş kadro dışı bıraktığı 5 oyuncunun takım bulması için menajer Willie McKay'e yetki verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan menajere 5 oyuncu için yetki
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15 Aralık 2023 22:18
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana için bir iddia daha ortaya atıldı.

MENAJERLE ANLAŞILDI

Football Insider'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, bu 5 futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması için ünlü menajer Willie McKay'e yetki verdi.

Willie McKay, İngiltere ve Fransa'da beş oyuncuyla ilgilenen kulüplerle görüşmek üzere görevlendirildi. Willie McKay'ın öncelikli olarak Vincent Aboubakar ve Eric Bailly için takım bulmaya çalıştığı da söylendi.

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