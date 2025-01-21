Beşiktaş'tan MANU'lu yıldızlara kanca!

Beşiktaş, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ve Victor Lindelöf'ü yakın takibine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'tan MANU'lu yıldızlara kanca!
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21 Ocak 2025 08:50

Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile temiz bir sayfa açan Beşiktaş, bu sezonun açtığı yaraları sarmak için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan Christian Eriksen ve Victor Lindelöf'ü yakın takibine aldı.

PREMIER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Lindelöf'ün bu sezon sadece 5 Premier Lig maçına çıktığı hatırlatılırken, oyuncunun sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesinin sona ereceği hatırlatıldı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Ayrıca sezon sonu kontratı bitecek olan bir diğer oyuncunun Eriksen'in Kırmızı Şeytanlar'da forma şansını düşürdüğü kaydedildi. İngiliz ekibi her iki futbolcuyu da göndermeye sıcak bakıyor.

 
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