Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz kar önlemi!

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle Beşiktaş'ta, salı günü Antalyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi önemli bir karar alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz kar önlemi!
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22 Şubat 2025 16:11
Son güncelleme 22 Şubat 2025 16:37
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti.

25 Şubat Salı günü oynanacak mücadele, saat 15.00'da başlayacak. 

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda bulunan iki takımdan Beşiktaş grupta 6 puan toplarken Antalyaspor 3 puan topladı.


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