Beşiktaş'tan kupa maçı öncesi sürpriz kar önlemi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti.
25 Şubat Salı günü oynanacak mücadele, saat 15.00'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda bulunan iki takımdan Beşiktaş grupta 6 puan toplarken Antalyaspor 3 puan topladı.
25 Şubat Salı günü oynanacak mücadele, saat 15.00'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda bulunan iki takımdan Beşiktaş grupta 6 puan toplarken Antalyaspor 3 puan topladı.
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