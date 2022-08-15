Beşiktaş'tan ilginç pas istatistiği

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılan Beşiktaş, maç sonunda ortaya çıkan pas istatistikleriyle şaşırttı.



37. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 121 isabetli pas iletamamlarken, 2014-15 sezonundan bu yana yakaladığı en düşük isabetli pas sayısına ulaştığı maçı oynadı.



Bunun yanı sıra Beşiktaş maç genelinde yüzde 22 topa sahip olma oranıyla oynarken, karşılaşmanın ikinci devresinde yüzde 17 topa sahip olma oranı 39 isabetli pas istatistikleriyle maçı tamamladı.





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