Beşiktaş'tan ilginç pas istatistiği

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede ilginç bir pas istatistiği yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan ilginç pas istatistiği
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15 Ağustos 2022 02:06
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılan Beşiktaş, maç sonunda ortaya çıkan pas istatistikleriyle şaşırttı.

37. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 121 isabetli pas iletamamlarken, 2014-15 sezonundan bu yana yakaladığı en düşük isabetli pas sayısına ulaştığı maçı oynadı.

Bunun yanı sıra Beşiktaş maç genelinde yüzde 22 topa sahip olma oranıyla oynarken, karşılaşmanın ikinci devresinde yüzde 17 topa sahip olma oranı 39 isabetli pas istatistikleriyle maçı tamamladı.

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