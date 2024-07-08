Beşiktaş'tan Gizem Güreşen'e yeni sözleşme

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda deneyimli oyuncu Gizem Güreşen'in sözleşmesi yenilendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki libero ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'da da forma giydi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki libero ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'da da forma giydi.
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