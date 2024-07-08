Beşiktaş'tan Gizem Güreşen'e yeni sözleşme

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın 37 yaşındaki liberosu Gizem Güreşen, 1 yıl daha siyah beyazlı takımda kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Gizem Güreşen'e yeni sözleşme
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08 Temmuz 2024 15:21
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda deneyimli oyuncu Gizem Güreşen'in sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki libero ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray'da da forma giydi.

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