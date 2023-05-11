Beşiktaş'tan giden gençler bin pişman

Rangers'ta sakatlıklardan kurtulamayan Rıdvan Yılmaz, 11 maçta 1 asistle oynadı. Emirhan İlkhan Torino'da tutunamadı ve Sampdoria'ya kiralandı. Serdar Saatçı ise Braga'da 283 dakika süre alabildi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan giden gençler bin pişman
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11 Mayıs 2023 12:26
Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı.

Siyah-beyazlı takımdan 4 milyon Euro karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.

Yaz aylarında Torino'ya transferi olaylı olan ve giderken Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro kazandıran Emirhan İlkhan ise ilk devre kulübünde sadece 4 maçta 87 dakika şans buldu. Ara transferde Sampdoria'ya kiralanan ve takımı küme düşen 18 yaşındaki orta saha, burada da bekleneni veremedi.

5 maçta sadece 65 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu da siyahbeyazlı kulübe 1.5+1 milyon Euro kazandırarak Portekiz'in yolunu tutmuştu. 

 
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