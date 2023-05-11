Beşiktaş'tan giden gençler bin pişman

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı.Siyah-beyazlı takımdan 4 milyon Euro karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.Yaz aylarında Torino'ya transferi olaylı olan ve giderken Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro kazandıran Emirhan İlkhan ise ilk devre kulübünde sadece 4 maçta 87 dakika şans buldu. Ara transferde Sampdoria'ya kiralanan ve takımı küme düşen 18 yaşındaki orta saha, burada da bekleneni veremedi.5 maçta sadece 65 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu da siyahbeyazlı kulübe 1.5+1 milyon Euro kazandırarak Portekiz'in yolunu tutmuştu.