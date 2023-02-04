Beşiktaş'tan Galatasaray'a: 'Palavra!'

Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı." sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray için bir paylaşım yaptı.Galatasaray'ın yaptığıçağrısınaşeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kezifadesini kullandı.Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "