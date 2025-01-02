Beşiktaş'tan EuroLeague için açıklama

- EuroLeague için açıklama

- "Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz"

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Özkan Arseven, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının THY EuroLeague'de mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi.Özkan Arseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların THY EuroLeague hayalini gerçekleştirmek için öncelikle BKT Avrupa Kupası'nı kazanmayı planladıklarını ifade ederek, "" dedi.THY EuroLeague katılımı için daha önce bahsedilen "wild card" (özel davet) konusunun zorluğuna dikkati çeken Arseven, "" ifadelerini kullandı.Ligde ve Avrupa'da daha iyi pozisyonları hedeflediklerini kaydeden Arseven, "" diye konuştu.Yeni yönetimin mayıs ayındaki olağan genel kurul sonrasında da görevine devam etmesi gerektiğine inandığını aktaran Arseven, hayal satmadıklarını ve gerçekçi olduklarını vurguladı.Beşiktaş'ın düzlüğe çıkması açısından olağanüstü genel kurulun bir gereklilik olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "önetim kurulundaki arkadaşların birbiriyle kaynaşması bile 3-4 ay sürecektir. Biz hayal satmadık. Seçim sürecinde de olabilecek şeyleri konuştuk. Olmayacak hiçbir şey üzerinde konuşmadık. Bence realist bir yönetim olacak. Beşiktaş için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Beşiktaş için maddi manevi elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Zaten bu planlarla, hazırlıklarla geldik." değerlendirmesinde bulundu.Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı olan Arseven, iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade ederek, şunları aktardı:Yönetim kurulunda boş diyebileceğimiz, ne yapacağı belli olmayan bir arkadaşımız yok. Beşiktaş'ı bulunduğu yerden daha iyi yere getirmek tek hedefimiz olacak. İki aday mücadele verdi, kazanan biz olduk. Artık görevimizin başındayız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Beşiktaş'ı 5 aylık süreçte nereye götürebileceğimizi planladık. Bence Beşiktaş iyi bir şekilde yönetilecek. Üç dönemdir buraya aday olan, Beşiktaş'a gönül veren başkanımıza genel kurulun teveccühüyle bu başkanlığın yakıştırılması bizim de yönetim kurulu üyesi olarak seçilmemiz Beşiktaş'a artı bir değer katacaktır.."