Beşiktaş'tan Erdem Can'a tepki!

Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom maçı ve Erdem Can ile ilgili açıklama yaptı.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom'u 96-88 mağlup ettiği maçın henüz ilk dakikasında diskalifiye edilen ve maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine yaptığı açıklamada Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e karşı gerçek dışı ithamlarda bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Öncelikle bir Türk spor insanına yakışmayacak davranışlarda bulunan ve Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e; sahada hakemlerin, tribünde taraftarlarımızın ve ekranları başında müsabakayı takip eden binlerce sporseverin gözleri önünde küfretme terbiyesizliğinde bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'ı şiddetle kınıyoruz.



Müsabakanın hakemleri bu konuda gerekeni yapmış, spor sahalarında görmek istemediğimiz bu eylemi gerçekleştiren Erdem Can'ı olması gerektiği gibi diskalifiye etmiştir.



Türk Telekom başantrenörü Erdem Can, hatasını anlayıp başta Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic olmak üzere tüm sporseverlerden özür dileyeceği yerde, maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine açıklamada bulunarak Alimpijevic'e gerçek dışı ithamlarda bulunarak suçunu hafifletmeye çalışmıştır.



Türk Telekom teknik ve idari ekibi, sporun barış ve kardeşlik olduğunu unutmuş, maçın ardından sporcularımızla teknik ekibimizin eline sıkma nezaketini göstermemiştir.



Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e küfreden Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'ı bir kez daha kınıyor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun söz konusu kişi hakkında gerekli disiplin cezasını uygulayacağına inanıyoruz."