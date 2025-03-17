Beşiktaş'tan derbi yemini!

Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgilerin ardından taraftarlardan tepkiler büyüdü. Futbolcular tepkileri düzeltmek için derbi maçını kazanmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan derbi yemini!
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17 Mart 2025 11:05
Son güncelleme 17 Mart 2025 11:08
Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki ilk yenilgisini Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ya karşı alan Ole Gunnar Solskjaer, cumartesi akşamı oynanan mücadelede de Konyaspor'a boyun eğdi. Rakibi, 9 kişi kalmasına rağmen sahada pek bir varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetiminde üst üste aldığı bu iki mağlubiyetle üçüncülük yarışında da büyük bir darbe yedi. Alınan bu yenilgiler ve oynanan kötü oyun sonrasında taraftarlar çılgına döndü.

TEK YOLU GALATASARAY'I YENMEK

Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan futbolcuları sert sözlerle eleştirdi. Eleştirileri gören oyuncular; daha soyunma odasından çıkmadan Galatasaray derbisi için yemin etti. Takım kaptanlarından Mert Günok'un arkadaşlarına; "Taraftarla aramızı düzeltmemizin tek yolu milli ara sonrasında oynayacağımız Galatasaray derbisini kazanmak" diyerek seslendi. Oyuncular derbi galibiyeti için birbirlerine söz verdi.

SOLSKJER: "BİZE YAKIŞMADI"

Norveçli teknik adamın Konyaspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına; "İki haftada hem aldığımız sonuçlar hem de oynadığımız oyun bize yakışmadı. Milli arada kendimizi toparlayacağız. Bu arada sizden elinizden gelenin daha fazlasını yapmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi. 

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