19 Mayıs
Boluspor-Bandırmaspor
1-4
19 Mayıs
Brighton-Liverpool
3-2
19 Mayıs
Lokomotiv Moscow-CSKA Moskova
2-2
19 Mayıs
Cordoba-CD Mirandes
1-2
19 Mayıs
Broendby IF-FC Midtjylland
1-2

Beşiktaş'tan bedelsiz Javi Puado hamlesi!

Beşiktaş, yaz transfer dönemine yoğunlaştı. Siyah beyazlılar, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Javi Puado için tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdı.

calendar 20 Mayıs 2025 08:21 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan bedelsiz Javi Puado hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, önceliği santrfor, kanat, ön libero ve beke yapılacak takviyelere verdi.

Özellikle ismi üzerinde tartışma olmayacak bir golcü üzerinde arayışlar yoğunlaşsa da kanat oyuncusu için önemli fırsat İspanya'dan geldi.

Siyah beyazlı yönetim, Espanyol'un 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Javi Puado'yu gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, başarılı bir dönem geçirdi. Sezonun bitimiyle boşa çıkacak olan İspanyol futbolcunun transferi için menajeriyle temaslar sıklaştırıldı.

KULÜBÜ YENI SÖZLEŞME YAPMAK ISTIYOR

Javi Puado'nun hem İspanya içerisinden hem de dışından talipleri bulunuyor. Ayrıca Espanyol da yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncunun teklifleri görmek istediği ve kendisi adına en iyi seçeneği aradığı kaydedildi. Beşiktaş, bu transferi çözmek için şartlarını zorlayacak.

TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA



OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 34 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.